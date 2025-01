Latvijā pirmo reizi uzstāsies roka leģendas "Queens of the Stone Age"

Grupa, kuru 1996. gadā dibināja Džošua Homme, ir pazīstama ar savu eksperimentālo un enerģisko roka skanējumu, kas iekarojis gan klausītāju sirdis, gan mūzikas kritiķu atzinību. Viņu hiti, piemēram, “No One Knows”, “Go with the Flow”, “My God Is the Sun” un jaunais albums “In Times New Roman…”, ir ieguvuši "Grammy" nominācijas un kļuvuši par neatņemamu rokmūzikas vēstures daļu.