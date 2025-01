"Tas, ko esam sasnieguši, ir neticami!” "Dragkvīna" Amuna Davis atklāj jaunas ziņas par avārijā cietušo Jāni

Vienlaikus viņš atzīst, ka ir mazliet grūti atvadīties. "Sajūta ir skumja un mazliet depresīva, jo šķiet, ka palaist bērnu – ir jāatlaiž. Ik dienas esmu rūpējies, strādājis un darījis visu, bet tagad viņš ir prom. Dīvaini, bet tā jau jābūt. Jūs nevarat iedomāties, cik pateicīgs un laimīgs esmu par to, kā ir šodien – kāds viņš ir. Tas ir nereāls brīnums un retums, un mēs to apzināmies. Mēs esam pateicīgi par to un ne sekundi nečīkstam. Mums solīja un teica pavisam ko citu – nāve vai dārzenis, labākajā gadījumā.”