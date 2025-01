Dāvids Krūmiņš pēc šķiršanās skandāla pametis Latviju

Vēlāk Dāvids sociālajā tīklā “Instagram” publicēja video, kurā redzams, kā Arnita viņu sit. Uz to Arnita atbildēja, ka tā bijusi viņa, kas patiesībā cieta no vardarbības šajās attiecībās. "Tas video tapa brīdī, kad viņš no rīta pamodās un teica, ka viņam pilnīgi vienalga, kur un kā, bet man ar bērnu ir jāizvācas. Viņš teica, ka viņam nevajag arī mūsu kopīgo bērnu. Ārā bija sniegputenis, viņš vienkārši man pateica, lai es kratos. Es tajā brīdī salūzu, es psihoju un ārdījos,” video iemūžināto komentēja Arnita, sakot, ka pēc tam Dāvids viņu “žņaudza un vilka aiz matiem”.