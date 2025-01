"Pēc tam viņš mani žņaudza un vilka aiz matiem!" Dāvida Krūmiņa bērna māte Arnita komentē skandalozo video

Pāris par šķiršanos bija izlēmis jau agrāk, bet tā kā bērnam vēl bija priekšā Ziemassvētku pasākumi, Arnita uzturējusies vienā dzīvoklī ar Dāvidu. "Viņš teica, ka atsakās pat no mūsu bērna, ka viņš viņu negrib. Pēc strīda viņš mani žņaudza, vilka aiz matiem, to viņš nav nofilmējis un to nav redzējis un neredzēs neviens.”