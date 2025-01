Grupa "Carnival Youth" izdod dziesmu par kopā būšanas nozīmi - "Brīvajā laikā"

Dziesma stāsta par to, kas mums kā cilvēkiem ir viena no svarīgākajām lietām - kopā būšana ar tiem, kuri māca mums pasmaidīt. “Veidot karjeras, censties un strādāt mūsdienu sabiedrībā, protams, ir būtiski, taču ne mazāk svarīgi ir prast apstāties un novērtēt to, kas jau ir, sevi atalgojot ar brīdi, ko katrs izvēlamies pavadīt tā, kā mums patīk,” stāsta “Carnival Youth” dalībnieks Roberts Vanags. “Ja tomēr šķiet, ka ikdienas steigā nekam nepietiek laika, uzliec "Brīvajā laikā", un, iespējams, vismaz uz dažām minūtēm pasaule pagaidīs,” aicina Roberts.