Noskaidrots 2024. gada populārākais hits – dziesma radīta ceļā uz koncertu

Dziedātājas Billijas Ailišas dziesma "Birds of a Feather" 2024. gadā bija visvairāk straumētā dziesma "Spotify" platformā, pārspējot Sabrinas Kārpenteres dziesmu "Espresso" par gandrīz 650 tūkstošiem straumējumu. Straumēšanas gigants paziņoja, ka šī dziesma no Ailišas 2024. gada albuma "HIT ME HARD AND SOFT" kopumā sasniedza iespaidīgus 1,755 miljardus straumējumu visā pasaulē.