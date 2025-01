Greizsirdība, pilnas patronas un tiesu darbi… Eksministres Danas Reiznieces jaunās attiecības pārsteidz

"Latvijas Avīze" arī sniegusi Oļega skaidrojumu, kā tas varējis notikt: “Patronas iegādājies viņš neesot, bet munīciju mājās turēt drīkstējis, jo dienesta apliecība dodot tiesības nēsāt un glabāt dienesta ieroci un speciālos līdzekļus. Par to, kā patronas un dūmu granātas nokļuvušas pie viņa, apsūdzētais teicās nezinām. 2022. gadā Pidhačnijam bijusi ilgstoša darbnespēja. Viņš pieļāva iespēju, ka kāds no dienesta biedriem bija izmantojis viņa ekipējumu, kurā aizmirsis dūmu granātas un patronas. Pats viņš šīs patronas un dūmu granātas savā dzīvoklī esot atklājis 2022. gada vasarā. Gribējis rīkoties atbilstoši armijā noteiktajai kārtībai, tas ir, ievietot tās tā dēvētajā amnestijas kastē. Oļegs Pidhačnijs tolaik dienējis Ādažu militārajā bāzē. Patronas un granātas ielicis mugursomā, lai vestu uz Ādažiem, bet neesot paguvis to izdarīt.”