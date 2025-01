Dārgākajā hotelī un pasaules labākajā pludmalē - spēkavīrs Ivars Cīrulis bauda ekskluzīvu eksotiku Seišelās

Vispirms ceļotāji trīs dienas pavadīja vien pirms dažiem mēnešiem atklātajā "Hilton" ķēdes luksusa klases hotelī Waldorf Astoria Platte salā. “Uz šo nelielo salu, kas ir kilometru gara, pusotru kilometru plata un atrodas 130 kilometru attālumā no Seišelu galvenās salas Mae, mūs aizveda speciālā hoteļa lidmašīnā, kas piestāja pie pašas viesnīcas. Agrāk uz šīs saliņas bija kokosriekstu plantācija, taču savulaik tā tika pamesta. Bijām dikti pārsteigti no redzētā – katrā villā savs baseins, līdz okeānam nieka desmit metru, savukārt pārējā teritorijā skaisti tropu džungļi, caur kuriem iekārtoti celiņi. Vienas guļamistabas numuriņš šajā viesnīcā maksā, sākot no 3000 eiro par diennakti, bet ir arī tādi apartamenti, kas izmaksās 15 000 eiro un vairāk! Un tas ir tikai ar brokastīm, jo par vakariņām ir jāmaksā pašam – to cena ir 200 eiro no cilvēka. Pats par savu naudu diez vai kādreiz savā mūžā varētu atļauties šādā vietā apmesties,” stāsta Ivars.