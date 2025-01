Aktieris Marģers Eglinskis kļuvis tik smalks, ka vairs nevar nopirkt sev uzvalku

Marģers sācis agrāk no rītiem celties, lai būtu laiks paēst brokastis, izvairījies no vēlajām vakariņām, ļoti daudz devies pastaigās un rūpīgi nodarbojies ar peldēšanu, ar ko bija aizrāvies, kad vēl strādāja Liepājas teātrī un peldes jūrā bija neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa. “Katru otro dienu peldu kā minimums stundu, daudz kustos, un tā arī man veselība sakārtojās,” skaidro Marģers, vien smejoties, ka lielākā problēma bijusi garderobes nomaiņa: “Iepriekšējās drēbes uz mana tagadējā auguma karājās kā maiss. Patiesībā tajā, ka jāpērk jaunas drēbes, nav jau nekas traks, to jau mēs visi ik pa laikam darām. Vienīgais – tagad man ar tiem izmēriem ir pašvakāk. Nupat gribēju uz svinīgu pasākumu nopirkt jaunu žaketi, taču tā bija gluži vai neiespējamā misija – ja arī 44. izmēra žaketes der man plecos, tad piedurknes gan ir krietni par garu. Bet ko lai dara – es jau tāds īss, augumā nestandarta čalis!”