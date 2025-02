Pašmāju jaunajai ekrāna zvaigznei Katrīnai Kreilei draugs netraucē veidot erotisku ainu aktrises karjeru

Šajā seriālā gan Katrīnai nav lomas, abi bija ieradušies viesu statusā: Katrīna – sveikt režisoru Māri Bezmeru, pie kura nupat sākusi filmēties seriālā "Nemīlētie", Mārtiņš – palūkot, ko uz ekrāna sastrādājis dziedātājs Intars Busulis, ar kuru viņu saistījušas gan gaitas šovā "X faktors", gan kopīga dalība tievēšanas projektā. Pāris arī nevairījās komentēt, kā jūtas pēc tam, kad skatītāji jaunās aktrises sniegumu lūkojuši erotiskās ainās filmā "Vulgar". “Kā Katrīnas puisim skatīties šo filmu nebija vieglākais uzdevums, tomēr es pilnībā saprotu, ka darbs ir darbs mākslas vārdā, Katrīna tikai bija viens no instrumentiem, kas palīdzēja realizēt Santjago uzrakstīto,” tā "Kas Jauns" pauž Mārtiņš, sakot, ka nav nekāds greizsirdīgais tips. Tikmēr Katrīna neslēpj: lai arī pirms filmēšanās visu izstāstījusi draugam, tik un tā pirmizrādē piedzīvojusi milzīgu uztraukumu. “Es visvairāk uztraucos, kā Mārtiņš reaģēs un kādas būs viņa domas gan par pikantajām ainām, gan par filmu vispār. Es saprotu, ka nebija viegli uz to skatīties... Arī man pašai… Baidījos, ko cilvēki domās. Centos atcerēties, ka tā neesmu es, ka tas ir tikai mans tēls,” pasmaida Katrīna, atzīstot, ka “dievina savu aktrises darbu”, taču skatīties uz sevi pēc tam vienmēr esot “ļoti grūti”. Savukārt Mārtiņš neslēpj, ka joprojām saņem jautājumus, “vai seksa ainas filmā ir īstas”. “Pamostieties taču! Arī cilvēki, kurus filmā nogalina, pa īstam nenomirst,” mazliet pikts iesmejas Mārtiņš. “No vienas puses, tas ir kompliments aktieriem, bet, no otras – muļķīgi, ka tā spēj domāt,” piebilst aktrise, kā būtiskāko visā šajā uzsverot – “galvenais, lai otrs cilvēks saprot un atbalsta”.