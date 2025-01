Aktrise Inga Tropa kļuvusi par mammu meitai...

Par izmaiņām personiskajā dzīvē Inga Tropa, kurai ir arī 15 gadu vecs dēls Mihels no attiecībām ar režisoru Renāru Vimbu, pirms diviem gadiem stāstīja intervijā žurnālam "OK!", atklājot, ka attiecības nākušas brīdī, kad to vismazāk gaidījusi: “Pavisam negaidot, vasarā starp daudzajiem darbiem es sapratu, ka esmu satikusi cilvēku, ar kuru izjūtu dziļu vēlmi pabūt vēl mirkli kopā. Vēl mazliet ilgāk parunāt, nu vēl mazliet… Tas notika darba projekta laikā, man nācās pārkāpt kaut kādus pašas izdomātus tabu, ka darbā jau nu gan ne. Bet es arī negribēju šim visam pretoties. Ja ir sajūta – šis ir mans cilvēks, tad jāļauj tam notikt. Tas izvērtās skaistā attiecību uzplaukumā, lieliskā darba procesā, un tā mēs joprojām katru dienu mostamies kopā.”