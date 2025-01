Kovbojs ar Šekspīra vērienu. Seriāla "Jeloustouna" recenzija

Centrālais konflikts norit ar indiāņiem, kuri šo zemi apsaimnieko jau tūkstošiem gadu un pa šo laiku ir krietni vairojuši turību, piemēram, ar kazino biznesu. Datonus apdraud vietējie korumpētie politiķi, biznesa konkurenti un multimiljonāri, īpašumu attīstītāji. Daži no tiem vēlas Montānu pārvērst par kūrorta vietu bagātniekiem. Džons Datons, kuru atveido rūdītais vesternu aktieris, režisors un producents Kevins Kostners, to visu, protams, nevēlas pieļaut. Viņam reģionā ir liela vara gan pār lopkopības biznesu, gan reģionālajā politikā. Netīrajās spēlēs viņa līdzgaitnieki ir trīs Datonu bērni: bezbailīgā amazone, finansu pratēja Beta (Railija Kellija), mierīgais lauksaimnieks Keisijs (Lūks Graims) un skolotais advokāts Džeimijs (Vess Bentlijs). Paralēli «Jeloustounas» darbība norit kovboju kopmītnēs, sauktās par barakām, tur nakšņo uzticamie Datonas kovboji (daudzi aktieri no viņiem ar to nodarbojas arī dzīvē). Strādnieku galvenais šeit ir Rips Vīlers (Kols Hauzers) – bārenis, ko agrā jaunībā pie sevis pieņēma Datons, apmācot viņu strādāt un iemīlēt zemes darbus. Tieši Rips seriālā iemieso tik svarīgo kovboja goda kodeksu, kas ar variācijām palicis nemainīgs jau vairākus simtus gadu, – godīgumu, strādīgumu, darba ētiku, askētismu domās un darbos, lojalitāti.