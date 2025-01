Aktieris Ārmijs Hammers atklāj, kāpēc nevarēja turpināt filmēties seriālā "Intrigante" - pieminēta Bleika Laivlija

Decembrī Laivlija iesniedza sūdzību Kalifornijas Pilsoņu tiesību departamentam, apsūdzot filmas "Manas laimes lauskas" režisoru Džastinu Baldoni par seksuālu uzmākšanos, atriebību, apzinātu emocionālā kaitējuma nodarīšanu, nolaidību un citām prettiesiskām darbībām. Šo ziņu publicēja arī ASV pazīstamais medijs "The New York Times". Savukārt Baldoni iesniedza 250 miljonu dolāru prasību, apstrīdot "The New York Times" rakstu, apgalvojot, ka publikācija izmantojusi "izvēlētus un sagrozītus saziņas fragmentus, izņemot tos no nepieciešamā konteksta, lai maldinātu sabiedrību."