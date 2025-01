Šova "Ģimene burkā" zvaigznes Agritas Bindres meita no mammas slēpusi piedzīvoto vardarbību

Vaicāta, kāpēc mammai nestāstīja taisnību, Estere teic, ka neesot gribējusi, lai mamma to zina. "Es zināju, ka mamma to neakceptēs, ka viņai tas būs nepieņemami, bet man bija rozā brilles tajā brīdī." Estere attaisnojusi drauga rīcību un negribēja mammai stāstīt, jo baidījās, ka mamma šīs attiecības neatbalstīs un tās izjauks."Man bija 14, 15 gadi, es biju ļoti jauna, man likās, ka mēs bezmaz vai apprecēsimies. Tagad, atskatoties uz šīm attiecībām, man par sevi ir kauns, kāpēc es ātrāk to visu neizbeidzu."