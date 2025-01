Vai izjukusi Rēzijas Kalniņas un Aināra Rubiķa ģimenes dzīve? Vīrs atzīst, ka sieva sirgst ar alkoholismu

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", liels bija zālē sanākušo izbrīns un apmulsums, kad aizvadītā gada izskaņā pirms vienas no izrādēm uz skatuves uzkāpa diriģents Ainārs Rubiķis un negaidīti no "OratoriO" apmeklētājiem atvadījās, turklāt, spriežot pēc intonācijas un konteksta, uz visiem laikiem. "Kas Jauns" saņēma vēstuli no kāda klātesošā, kas kompānijā apmeklējis pēc Hainera Millera darba Rēzijas Kalniņas iestudēto izrādi "4", un diriģenta Aināra Rubiķa vēstījums no skatuves pirms izrādes bijis patiešām negaidīts un pārsteidzošs. “Rubiķa kungs paziņoja, ka šovakar stāv uz "OratoriO" skatuves pēdējo reizi, un šī vieta, kas viņam ir kā bērns, lolots un mīlēts, diemžēl viņam ir jāatstāj! Pirmajā brīdī likās, ka "OratoriO" pārstāj būt kā vieta, bet, tā kā atrodams ir nākamā gada repertuārs, tātad viss turpināsies, bet bez diriģenta? Jo pēc tik spēcīga paziņojuma, kas izsita no sliedēm, kā jau kārtīgam latvietim lika paanalizēt šo situāciju, un gribas saprast, kas notiek. Starpbrīdī pievērsām uzmanību diriģenta rokām, un laulību gredzena viņam pirkstā vairs nebija. Vai tiešām viņi būtu šķīrušies?” prāto vēstules autors, paužot vēlmi ar "Kas Jauns" palīdzību noskaidrot patiesību par talantīgā mākslinieku pāra attiecību statusu.