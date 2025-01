Asaras un ilgi gaidītie novērtējumi! Labākie "Zelta Globusa" mirkļi

Kategorijā "Labākā aktrise drāmas filmā" par lomu kinolentē "I'm Still Here" "globusu" ieguva Fernanda Torresa. Mūziklu un komēdiju kategorijās labākā aktiera "globusu" par veikumu filmā "A Different Man" saņēma Sebastjans Stens, bet labākās aktrises balvu Demija Mūra par lomu filmā "The Substance" ("Substance").