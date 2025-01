Guntaram Račam esot vēl viens neatzīts bērns. Dāvida stāsts: "Droši vien mamma nevēlējās mani traumēt..."

Viens no šiem bērniem, pēc publiskotās informācijas, esot biedrības "Liepājas rajona partnerība" izpilddirektores Initas Ates dēls, viesu mājas "Vectēva dārzs" saimnieks Didzis Ate. To zināja arī pats Guntars Račs: kad "Kas Jauns" skaidroja mūziķa viedokli par viņa it kā ārlaulības bērniem, ieteica vērsties pie pašas Initas. “Zinu tikai to, ka man zvanīja sena kolēģe no Liepājas par to, ka kaut kur figurē viņas dēla bilde, ar ko man nav nekāda sakara. Jautājiet viņai,” rosināja mūziķis, atsūtīdams arī sievietes tālruņa numuru.