Mūziķis Gatis Irbe gribējis izdarīt pašnāvību...

Savā grāmatā "Vērtības" Irbe arī atklāj, ka bijis nopietni domājis beigt dzīvi pašnāvībā. Tas bijis ļoti drūms posms. Mūziķis nez kāpēc bija pilnībā pārliecināts, ka viņam ir HIV, un šīs domas viņu iedzina smagā jo smagā depresijā. Izrādās, ka divus gadus nebija ne dienas, kad Gatis nedomātu par HIV, viņš modies un gājis gulēt ar domu – ja nu viņam ir HIV, ko iesākt? Turklāt viņš nevēlējās nodot analīzes, lai pārliecinātos, vai vispār ir inficējies ar šo cilvēka imūndeficīta vīrusu, kas var būt nāvējošs. Jo vienkārši ļoti, ļoti baidījies – gan no patiesības, gan no savas dzīves beigām. Gatis katru dienu domājis par pašnāvību, to, kāds veids būtu nesāpīgāks. “Atceros vīrieti, kas izskrēja pretī manam auto, mēģinādams tādā veidā nonāvēties. Varbūt man rīkoties tāpat? Nē, pārāk sāpīgi, turklāt vari palikt par “dārzeni”. Nolēkt no Mežciema deviņstāvenes? Tas arī šķiet sāpīgi. Toties ātri, sāpes pat nepagūsi sajust. Hmmm, bet tik un tā bailīgi... Laikam jau visnesāpīgāk būtu pakārties mežā,” grāmatā "Vērtības" raksta Gatis Irbe.