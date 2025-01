"Te laidīsim pasaulē mūsu latvieti!" ukraiņu aktieri Anastasija Ļovina un Vadims Ņikolaičuks ģimenes ligzdu vij Latvijā

“Mums abiem te patika jau no pirmās reizes – gan pilsēta, gan Daugava, gan jūra un Rīgas jūras līcis. Te bija saule, gaisma, jūras un priežu smarža, kaijas. Mums bija sajūta, ka esam nokļuvuši paradīzē. Pirmajā vasarā, kad vēl nebija teātrī mēģinājumu, braucām uz jūru un mežu. Tik daudz sēņu salasījām! Jāteic, ka Latvijā mēs sākām darīt tādas lietas, kuras līdz tam nekad nebijām darījuši. Kad ieradāmies Latvijā, Vadims nekavējoties sameklēja darbu un mēnesi nostrādāja jaunceltnē,” stāsta Anastasija, un Vadims bilst: “Pirmo dzīves gadu Latvijā mēs kā tādi citplanētieši pārvietojāmies un par visu priecājāmies. Kad vietējie sāka stāstīt par problēmām, mēs pat negribējām klausīties, uzskatot, ka tie tādi sīkumi vien. Mums te viss likās tik pozitīvi! It sevišķi fantastiska daba rudenī ir Siguldā, man tik ļoti iepatikās Cēsis, ka varētu tur apmesties uz dzīvošanu, ļoti skaistas vietas ir Mežaparkā, patīk Saulkrastu un Vecāķu pludmales. Tāpat ļoti jauks ir Rīgas Centrāltirgus, mums jau te ir savi pazīstami zemnieki, pie kuriem iegādājamies produktus. Vēl neesam bijuši Liepājā, Pāvilostā un Jūrkalnē, ko arī gribam apskatīt. Ļoti priecājamies, ka izvēlējāmies Latviju par savu dzīvesvietu. Mums te jau ir izveidojies savs draugu loks, cilvēki no Ukrainas, no Latvijas, kā arī tie, kas pārcēlušies nesen un pirms desmit gadiem no Krievijas. Te arī turpināsim savu dzimtu un laidīsim pasaulē mūsu pirmdzimto – mūsu latvieti. Esam pateicīgi, ka ir darba iespējas, karjeras attīstība un iespēja materiāli nodrošināt savu ģimeni.”