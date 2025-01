Taisīja filmu sev, bet izdevās pasaulei. Mārtiņš Upītis stāsta, kā miljonu iemīlētā “Straume” tika zīmēta bezmaksas programmā

Ūdens filmā ir kā atsevišķs tēls – galvenais labais un sliktais varonis. “Man bērnībā bija bail no ūdens, kur nu vēl peldēties. Man bija jāatceras, kāpēc ūdens radīja man šādas emocijas un kā es pārvarēju bailes. Man bija jāiztēlojas, ka filmā kaķis esmu es un ka kaķim jāmācās nebaidīties no ūdens un to izmantot savā labā,” atklāj Mārtiņš.