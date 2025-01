Ukrainas bārene vai pieaugusi sociopāte? Stāsts, kas satricināja pasauli

Natālija piedzima Ukrainā 2003. gadā, bet viņas bioloģiskā māte atteicās no vecāku tiesībām viņas pundurisma dēļ. Lielāko daļu bērnības viņa pavadīja Ukrainas bērnunamos un vēlāk tika adoptēta starptautiskā adopcijas programmā. 2008. gadā Natāliju adoptēja Dajana un Gerijs Čikoni ASV, taču viņi ātri atteicās no adopcijas, apgalvojot, ka viņas uzvedība ir problemātiska. 2010. gadā meiteni adoptēja Kristīne un Maikls Barneti no Indianas, kuri jau audzināja trīs dēlus. Barneti sākumā uzskatīja, ka Natālija ir 6 gadus veca, taču vēlāk apgalvoja, ka viņai ir pieaugušas sievietes pazīmes, kā, piemēram, menstruācijas un pieauguši zobi.