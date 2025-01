Vai princim Džordžam, princesei Šarlotei un princim Luisam ir atļauts paturēt dāvanas, ko viņi saņēma no tautas aizvadītajos svētkos?

Luiss saņēma tik daudz dāvanu, ka viņam bija jālūdz palīdzība tēvam to nešanā: “Tēti, vai tu vari paņemt dažas?” Viena īpaša dāvana bija no sešgadīga Rūperta Bredlija, kurš, pēc žurnāla “Hello!” teiktā, Luisam uzdāvinājis sudraba olu trauciņu un karoti ar Luisa vectēva, karaļa Čārlza III kronēšanas piemiņas zīmi. Sirsnīgi, ka Rūperts – kurš ir vienā vecumā ar Luisu – saņēma šo dāvanu pats savā Ziemassvētku zeķē, vēlējās to uzdāvināt Luisam kā laipnības žestu.