Remdenas dzīves ainiņas. Pašmāju seriāla "Asistente" recenzija

Pamatīgi samulsina arī notikumu gaita sērijā par Annu – sievieti, kura cieš no vīra vardarbības. Ir noticis strīds, sieviete ir cietusi un grib doties uz traumpunktu, bet varmāka no dzīvokļa ir pazudis. Pirms tam mums iezīmēts tipisks vardarbības veicēja portrets – kontrole, sievas nošķiršana no draugiem, finansiālas atkarības veicināšana, pompozas atvainošanās. Šāda rīcība – atstāt cietušo sievu ar bērnu dzīvoklī pēc strīda, kurā sieva ir guvusi nopietnu traumu –, ir, maigi sakot, neloģiska.