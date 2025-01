Bez vainas vainīgais. Seriāla "Presumed Innocent" recenzija

Stāsta centrā ir Rastijs, Čikāgas ģenerālprokurora labā roka. Atšķirībā no Latvijas, ģenerālprokurors ASV ir politiska figūra, un Rastija priekšnieks Rejmonds, visticamāk, netiks pārvēlēts un zaudēs savam glumajam kolēģim Delagvardijam. Visas šīs ikdienišķās intrigas satricina nežēlīga slepkavība. Nogalināta ir šo kungu kolēģe, jaunā prokurore Karolīna. Lietas izmeklēšana tiek uzticēta Rastijam, tomēr viņam ar izmeklēšanu nekā īpaši uz priekšu nevedas. Pēc Delagvardija ievēlēšanas Rastijs no lietas ātri tiek atstādināts, un atklājas viņa arodam nekomplimentējoši fakti. Viņš arī izmeklēšanas gaitā ir slēpis to, ka viņam ir bijis ilgstošs romāns ar Karolīnu. Lai gan par šo romānu Rastijs jau bija atzinies savai pacietīgajai sievai pirms laba laika, arī viņa nav zinājusi, ka ģimenes tēvs šo afēru bija atsācis. Tā nu Rastija ģimene nonāk mediju uzmanības centrā, un viņa netīrā veļa tiek mazgāta valstiskā līmenī. It kā ar to jau nepietiktu, jaunā prokuratūras vadība par galveno aizdomās turamo sāk uzskatīt Rastiju. Atklājas arvien jauni fakti, un sāk šķist, ka šī, iespējams, nav tikai politiska izrēķināšanās. Rastija nevainību un ģimenes saišu izturību pārbaudīs garš un ilgs tiesas process.