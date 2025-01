Lapkritis pret jaunību. Nupat "Zelta globusus" ieguvušā komēdijseriāla "Hacks" recenzija

Seriāla stāsta pamatā ir slavenās stendapa komiķes Deboras un jaunās komēdiju rakstnieces Evas savstarpējo attiecību līkloči. Tāpat kā nelūgtie padomi, arī abu sadarbība sākas «nelūgta» – neviena to nebūtu uzsākusi labprātīgi. Septiņdesmitgadīgās Deboras karjera stagnē, bet divdesmitgadniece Eva ir zaudējusi scenāristes darbu viena asa tvīta dēļ. Ambiciozā iesācēja tiek nosūtīta atsvaidzināt klasiķes joku sastāvu. Deborai, protams, liekas, ka tāda jauna skuķe neko nejēdz no dzīves un darba, bet Evai nepatīk dzīves lapkritī esošās dāmas joki, un viņa apvainojas par lielāko daļu no tā, ko Debora viņai saka. Es nostājos Deboras pusē. Vai tāpēc, ka esmu lapkritī? Nē! Jo tā jaunā skuķe arī mani reāli izbesītu. Jaunībai piestāv milzu ambīcijas un sevis meklējumi, bet neviens nav atcēlis pieklājības normas, galu galā – sasniedz vispirms pats kaut ko, pirms kritizē citus.