Nedz labais, nedz ļaunais. Seriāla "The Penguin" recenzija

Pingvīns (Osvalds Česterfīlds Koblpots) ir izdomāts tēls, kas dzīvo Amerikas komiksos un bieži vien darbojas kā Betmena pretinieks. Pingvīna tēls pirmo reizi parādījās komiksā «Detective Comics #58» (1941. gada decembrī). Abstrahējoties no leģendas, Pingvīns būtībā ir parasts Gotemas bandīts, kurš sevi uzskata par kriminālās pasaules džentlmeni. Šī viņa šķautne seriāla pirmajās minūtēs ļoti precīzi tiek atsegta dialogā ar Alberto Falkoni. Komiksu lappusēs viņš bieži tiek atveidots kā īss, resns, klibs vīrietis ar garu degunu, kurš valkā monokli, cilindru un fraku, kā arī līdzi sev nēsā lietussargu, kas bieži vien aprīkots ar dažādām tehnoloģijām: gāzes ieroci, zobenu u. tml. Pingvīnam pieder naktsklubs «Iceberg Lounge», kas kalpo par aizsegu viņa nelikumīgajām darbībām. Betmens dažkārt izmanto šo naktslokālu, lai iegūtu informāciju par Gotemas noziedzīgo pasauli. Atšķirībā no vairuma Betmena neliešu Pingvīns ir pie veselā saprāta, pilnībā kontrolē savas darbības, tādējādi veidojot unikālas attiecības ar Betmenu. Pēc viņa radītāja Boba Keina teiktā, šis tēls radās, iedvesmojoties no «Kool» cigarešu reklāmas varoņa pagājušā gadsimta 40. gados – pingvīna ar cilindru un spieķi. Tomēr līdzības var atrast arī ar kādu citu komiksu varoni no 30. gadiem – Diku Treisiju. Līdzradītājs Bils Fingers uzskatīja, ka augstākās sabiedrības džentelmeņi smokingos atgādina imperatorpingvīnus.