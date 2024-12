Slavenības krāpnieku nagos jeb Kā cīnīties ar viltvāržiem un blēžiem

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Busulis atzīst, ka pēc “pirmā viltus ziņu viļņa” ažiotāža sabiedrībā bija lielāka, taču arī tagad vairāki cilvēki sazinājušies ar viņu, lai noskaidrotu, vai “viss ir kārtībā”. “Viens pat ne tikai sociālajos tīklos man rakstīja, bet arī papūlējās dabūt manu personīgo numuru, lai varētu sazināties ar mani,” stāsta Intars. Mūziķis neslēpj, ka situācija viņam sagādā zināmu rūgtumu un vilšanos, īpaši tāpēc, ka līdz šim nevienam nav izdevies šos viltus ziņu radītājus notvert. “Daudzi man sūta linkus un ekrānuzņēmumus ar šīm viltus ziņām, bet ko es varu izdarīt? Es varu izdarīt tikai to pašu, ko cilvēks, kurš man to atsūtīja, – ignorēt vai ziņot par to atbildīgajām platformām. Diemžēl šie klikšķu taisītāji ir labi paslēpušies, viņus notvert ir ļoti grūti,” spriež Busulis un saka: “Kad tas notika pirmo reizi, es pārbaudīju visas ziņas, un lielākoties, uzklikšķinot uz saites, tā neved uz ziņu portālu vai rakstu, bet gan, piemēram, uz ārzemju interneta veikaliem ar apšaubāmiem piedāvājumiem.”