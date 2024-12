Brūsa Villisa sieva attiecību jubilejā dalās ar emocionālu vēstījumu: kāpēc viņš, kāpēc mēs

"Jubilejas agrāk radīja prieku," viņa turpināja. "Tagad, būsim godīgi, tās izraisa visas iespējamās emocijas, atstājot smagumu sirdī un tukšumu vēderā. Es atļauju sev 30 minūtes, lai justos "kāpēc viņš, kāpēc mēs", izjust dusmas un skumjas. Pēc tam es to nolieku malā un atgriežos pie tā, kas ir tagad. Un tas ir… beznosacījumu mīlestība. Es jūtos svētīta, ka to pazīstu, un tas ir viņa dēļ. Es to darītu atkal un atkal bez vilcināšanās,” atzīst Emma.