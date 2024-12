Princese Diāna ienīda Ziemassvētkus ar karalisko ģimeni, dēvējot tos par "biedējošiem"

Princese Diāna “ienīda” Ziemassvētkus pavadīšanu Sandringemā kopā ar karalisko ģimeni, liecina viņas biogrāfa Endrū Mortona teiktais. Autors, kurš sarakstīja bestselleru “Diāna: viņas patiesais stāsts” (“Diana: Her Tre Story”), norāda, ka nepatika pret karaliskās ģimenes Ziemassvētku tradīcijām sākusies jau princeses pirmajos Ziemassvētkos Sandringemā 1981. gadā. Tas bija piecus mēnešus pēc tam, kad viņa 1981. gada 29. jūlijā apprecējās ar nākamo karali Čārlzu. Gada nogalē Velsas princese jau bija mātes cerībās ar pirmo bērnu princi Viljamu, kurš piedzima sešus mēnešus vēlāk, 1982. gada 21. jūnijā. Neraugoties uz to, ka viņa cieta no rīta nelabuma, princese Diāna atrada iespēju, "lai savai jaunajai ģimenei iegādātos pārdomātas un dārgas dāvanas", grāmatas autora rakstīto citē izdevums “Vanity Fair”.