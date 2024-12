"Arī es Losandželosas vidusskolā biju viens no retajiem baltajiem!" Lauris Reiniks pauž neizpratni par sabiedrības negatīvo attieksmi pret indiešu studentiem

"Paskatoties komentārus zem mana tvīta par indiešu studentiem (kas lielākā daļa tādi ir), aizdomājos, kāpēc mani nekad tas nav satraucis, par ko daži cepās. Es zinu, kāpēc. 1996.gadā es mācījos Losandželosas vidusskolā un biju viens no retajiem baltajiem skolēniem. Visi zināja, ka viens eiropietis- latvietis ir skolā. Jauns balts puika. Un man nebija nekādu problēmu. Man neviens nebija mācījis kādu ienīst ādas krāsas dēļ utt. Vai nu tu esi lāga cilvēks, vai nē, un viss. Pigmentam vispār nav nozīmes. Un man visi bija draugi. Mācījāmies kopā, sportojām un muzicējām. Bet to nevar prasīt no cilvēkiem, kas ciemu nekad nav pametis, bet spriež par pasauli. To es saprotu,” pārdomās dalījās Reiniks.