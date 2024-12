Latviešu slavenības Uzbekistānā strādā kokvilnas laukā

Pēc kokvilnas lasīšanas grupa atkal ir uz finansiāli zaļa zara, tāpēc nolemj baudīt naksnīgo Samarkandu. Vakariņas restorānā, negaidīti uziets gaismu šovs pilsētas galvenajā laukumā… Slavenības vēlas redzēt maksimāli daudz, taču pirms nākamā apskates objekta Frīdis nolemj, ka jāpiestāj vēl kaut kur, lai iedzertu alu un atrastu bezmaksas internetu. Tas īsti nav pa prātam grupas daiļajam dzimumam. “Mēs ar Lolitu neko negribējām dzert, jo sapratām, ka neesam redzējušas neko no pilsētas. Līdz ar to mēs sēdējām un gaidījām… kaut ko, kad mūs vedīs kaut ko parādīt. Es gribu redzēt ko vairāk par alkoholu,” stāsta Rūta. Pēc alus baudīšanas Frīdis visus ved uz strūklaku šovu, kas, kā zināms, ir ļoti tuvs viņam pašam, bet kas par to sakāms ceļabiedriem? “Frīdis uz strūklakām iet kā uzvarētājs. Ja viņam būtu jāizvēlas starp strūklaku šovu un mūsu izglābšanu no iekrišanas aizā, viņš noteikti izvēlētos strūklakas. Man ir sajūta, ka Frīdis šodien darīja visu sev par prieku un par saviem izklaidējamiem viesiem faktiski aizmirsa,” neapmierinātību neslēpj Rūta.