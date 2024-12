Lūk, kādas Ziemassvētku apsveikumu kartītes gadu gaitā izvēlējušies karaļnamu pārstāvji no visas pasaules

Karalis Čārlzs un viņa dēli, princis Viljams un princis Harijs, jau gadiem ilgi Ziemassvētku apsveikuma kartītei izvēlas fotogrāfiju, kurā redzami kopā ar savu ģimeni, kā to darījis britu karaļnams arī iepriekšējās paaudzēs. Tas var būt kāds gada laikā tapis momentuzņēmums, fotogrāfija no nozīmīga pasākuma vai attēls no speciāli sarīkotas svētku fotosesijas. Šie apsveikumi svētkos allaž ir bijis veids, kā novēlēt sabiedrībai labklājību un izteikt pateicību un cerību.