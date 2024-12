"Straumes" ievesmotā "Flow" kļuvusi par visātrāk pārdoto spēli "Brain Games" vēsturē

“Mēs zinājām, ka interese par jaunradīto galda spēli visai ģimenei būs liela, ņemot vērā animācijas filmas “Straume” ievērojamos panākumus visā pasaulē un to, ka šobrīd cilvēki gādā Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem, tādēļ jau pirmo spēles ražošanas metienu paredzējām divas reizes lielāku nekā ierasts – 5000 vienību. Mūs ļoti priecē, ka galda spēle “Flow” “Brain Games” 20 gadu vēsturē ir Latvijā visātrāk pārdotā spēle šādā apjomā, kas tikai apstiprina skatītāju simpātijas filmai “Straume”. Esmu gandarīts, ka tieši “Brain Games” kā Latvijas uzņēmums ir realizējis ideju par galda spēli, kas ļauj “Straumes” piedzīvojumus izdzīvot kopā no jauna ar saviem tuviniekiem mājas apstākļos. Šobrīd aktīvi gatavojamies pasaulē lielākajai rotaļlietu izstādei 2025. gada sākumā, kur “Flow” būs viens no mūsu galvenajiem produktiem, lai turpinātu šo veiksmes stāstu arī citos tirgos,” galda spēles panākumus komentē SIA “Brain Games Publishing” vadītājs Egils Grasmanis.