VIDEO: vējbrālis Frīdis Uzbekistānā iemīlas un sola savu iecerēto Moņu vest uz Latviju

“Labdien, kur mana skaistule? Laikam vēl neatnāca?” ierodoties kādā vīna pagrabiņā, kur iepriekšējā vakarā saticis, viņaprāt, daiļu uzbekieti, jautā Frīdis. Uz uzdoto jautājumu gan saņem atbildi, ka viņa skaistule vēl guļot. Vakarnakt abu starpā izveidojusies saikne no pirmā acu skatiena, un kā Frīdis pats saka – tas bijis liktenis. “Mīlestība ir skaista, turklāt mīlestība no pirmā acu skatiena. Tur bija dzirksteles no pirmās sekundes,” atminas Rūta Dūduma-Ķirse.