Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - dokumentāls detektīvs, politisks trilleris, ziemas sports un Ziemsvētku filmas visai ģimenei

Seši mēneši, protams, nav laikposms, kurā nepieciešams realizēt visas dzīvē iecerētās pārmaiņas, bet tas ir pietiekami ilgs laika nogrieznis, lai noskaidrotu, kurai no dāmām izdevies pārvarēt dzīves grūtības, bet kurai pagaidām uz uzlabojumiem vēl atliek tikai cerēt. Dāmu atkal satikšanās, kā allaž, būs emocijām pārbagāta – tajā piedalīsies arī projektu pametusī Laura, kamēr Diāna, kuras meitiņa pasaulē nākusi priekšlaicīgi, meitenēm nepievienosies, jo filmēšanas dienā vēl atradās ar mazulīti slimnīcā. Netrūks jaunumu – precizēsim, vai Ievai izdevies izpildīt apņemšanos un šķirties no dzīvesbiedra, kā turpinās Monikas un viņas meitiņas tēva, kurš atrodas ieslodzījumā, attiecības, uzzināsim par Santas grūtniecību un to, vai viņa joprojām ir “saķērusies” kempera šoferī Mārtiņā, kā arī redzēsim, kā pēc projekta klājies pārējām tā dalībniecēm. Skaļos toņos tiks risinātas arī iepriekš aktuālās tēmas – savstarpējās attiecības un smēķēšana grūtniecības laikā, šajā noziegumā pret jaunās māmiņas un bērna veselību šoreiz tiks apvainota Santa. Kā arī cerībā noskaidrot patiesību tiks aktualizēts jautājums, kas visus šos sešus mēnešus nodarbinājis dalībnieces, – vai Vikas kļūšana par uzvarētāju ir bijusi godīga vai, kā apgalvo dažas dāmas, meitenēm balsot par viņas otru pusīti likusi Iļjana. Un, protams, kā nu bez brīnišķīgiem priekšnesumiem, kuros dzirdēsim gan projekta vadītāja Jāņa Bukuma, gan talantīgā Edgara Kārkliņa izpildītās dziesmas, kā arī muzikālu pārsteigumu.