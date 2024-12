"Nolādētā māja", kuru panikā pameta Britnija Spīrsa un kur mirusi Britānija Mērfija, izlikta pārdošanā

Pēc šiem notikumiem pieauga baumas par tās liktenīgo ietekmi. Viena no teorijām bija toksiskā pelējuma esamība, tomēr 2010. gadā koroners to izslēdza kā nāves cēloni. Tomēr Saimona māte apgalvoja, ka viņas dēls cietis no halucinācijām. "Viņš teica, ka jūt, ka no viņa ādas kaut kas lien ārā," stāstīja Linda Mondžeka.