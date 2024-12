Konkurence ir liela: bukmeikeri izsaka prognozes par "Straumes" iespējām iegūt "Zelta globusu"

Holivudas ārzemju preses asociācija pirmdien, 9. decembrī, nominēja latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmu "Straume" prestižajai balvai "Zelta globuss", kas tiek uzskatīta par otro svarīgāko kinobalvu uzreiz pēc ASV Kinoakadēmijas "Oskara". "Straume" tika nominēta kategorijā "Labākā animācijas filma" un par šo titulu sacentīsies ar vēl piecām animācijas filmām 6. janvārī balvu pasniegšanas ceremonijā, kas norisināsies viesnīcā “The Beverly Hilton” Beverlihilsā, Kalifornijā. Uz labākās animācijas filmas balvu pretendē šādas animācijas filmas – "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".