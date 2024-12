Latviešus sajūsmina Trīnīte un Mildiņa - tiktokeres "labākajos gados"

Tiktoka zvaigžņu bērnība pagāja Salacgrīvā, kur abas gājušas vienā bērnudārzā un skolā un kopš tā laika ir labākās draudzenes. Tagad Mildiņa dzīvo Ērgļu apkaimē, bet Trīnīte – Gulbenes novadā. Trīnīte, īstajā vārdā Līga Ende-Griķe, ir Vidzemē izslavēta un iecienīta pirtniece, masiere un uzņēmēja. Savukārt Mildiņa savu personību vēlas paturēt noslēpumā, piebilstot, ka nodala savu tēlu no reālās dzīves un īstās nodarbes. Dāma atklāj vien to, ka viņu interesējot vēsture un patīkot dziedāt. "TikTok" platformā draudzenes savu radošo tandēmu pieteica šā gada vasarā. “Cilvēkiem patīkam, jo par visu pasmejamies. Mēs pļerkšķam par reālo dzīvi laukos – ko redzam, to stāstām. Visapkārt ir tikai tas negatīvais, bet mēs ar saviem stāstiem un ikdienas sarunām cenšamies iepriecināt cilvēkus. Mūsu veidotais saturs lielākoties ir pozitīvs. Piemēram, esam rakstījušas vēstuli Valsts prezidentam, ka laukos dzīve grūta un ir visādas problēmas. Tā kā nezinājām, kur to aiznest, jo laukos mums pasta nodaļa ir likvidēta, vēstuli nolasījām savā video,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" savu darbošanos atklāj Trīnīte un nosaka: pret viņām sekotāji izturas labvēlīgi, negatīvie komentētāji ļoti ātri pazūdot. Dāmas uzsver, ka saviem sekotājiem, kas lielākoties esot cilvēki no Latvijas novadiem, atgādina – pa dzīvi jāiet ar smaidu.