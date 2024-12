Rokgrupa "Guns N’ Roses" nākamgad uzstāsies Lietuvā.

"Guns N’ Roses" ir amerikāņu rokgrupa, kas dibināta 1985. gadā. Populārajā kultūrā iekļauts viņu 1987. gada albums "Appetite For Destruction", kurš izceļas kā pārdotākais ASV debijas albums, savukārt "Not In This Lifetime…Tour" (2016-2019) tika ierindota kā "ceturtā visu laiku ienesīgākā koncerttūre".