Anatolijs Kreipāns visu dzīvi bijis sporta komentētājs: "Man ir labākā profesija pasaulē"

Uzreiz nenotiek nekas. Lai uzrakstītu sacerējumu, vispirms jāiemācās rakstīt burtus, tad – vārdus, tad tas viss jāsaliek teikumos. Sākot komentēt, man vēl daudz ko vajadzēja saprast un apgūt, un labi, ka bija kolēģi, kuri pamācīja – tā nedara, tā nesaka. Aizrādīja zem četrām acīm vai šaurā lokā. Ja vajadzēja, arī sabāra. Arī to no viņiem iemācījos – savus kolēģus nekad neesmu publiski kritizējis un to nedarīšu. Vienkārši ētika. Bet, esot aci pret aci, varu izteikties diezgan skarbi – gan par muļķību stāstīšanu, gan valodu, jo man nav vienalga, kas un kā tiek teikts ēterā. Es savā laikā pamācības uztvēru kā stimulu censties, lai kolēģiem turpmāk nebūtu iemesla man aizrādīt vai mani sabārt, nevis – ko jūs mani, ģēniju, tagad te mācīsiet! Un ceru, ka manis teiktais tiek uztverts tāpat.