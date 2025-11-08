Lāčplēša dienā gaidāmas izmaiņas vairāku pilsētu reģionālo autobusu reisos
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Talsos, Cēsīs, Brocēnos, Saldū, Rēzeknē, Gulbenē.
Talsos lāpu gājiena dēļ slēgs ielas no plkst. 16.30 līdz plkst. 20.20, tāpēc maršrutā Talsu autoosta-Zvirgzdi-Poliklīnika-Pastende-Talsu autoosta autobuss plkst. 16.53 un plkst. 17.53 neapstāsies pieturā "Pasts". Šajā pašā maršrutā autobuss plkst. 17.21 un plkst. 17.22 neapstāsies pieturā "Ģimnāzija", savukārt autobuss plkst. 17.05 neapstāsies pieturā "Slimnīca".
Cēsīs no plkst. 16.30 līdz 18.15 netiks apkalpotas pieturas "Maija parks", "Pils parks", "1. bērnudārzs", "Pils parks-1" vairākos reģionālo autobusu reisos maršrutā nr. 3005 "Cēsu autoosta-Cīrulīši-Cēsu autoosta", nr. 3009 "CATA-Stacija-Slimnīca-Gaujaskalns", nr. 5601 "Kalnmuiža-Cēsu autoosta-Priekuļi", nr. 6253 "Cēsu autoosta-Rāmuļu skola-Rīdzenes ciems-Priekuļi-Cēsu autoosta" un nr. 6274 "Cēsu klīnika-Priekuļi-Cēsu autoosta".
Brocēnos sabiedriskajam transportam nebūs iespēja izbraukt divus posmus: no plkst. 17 līdz 19 satiksmei slēgts Lielcieceres ielas posms no Sētas ielas līdz Stūru ielai, kā arī no plkst. 17 līdz plkst. 18 satiksmei slēgts Skolas ielas posms no Lielcieceres un Skolas ielas krustojuma līdz Skolas un Stūru ielas krustojumam. Līdz ar to šajā laikā būs izmaiņas sešiem reģionālās nozīmes autobusu reisiem divos maršrutos - nr. 6730 "Saldus-Flīžu cehs-Brocēni" un nr. 6741 "Saldus-Brocēni".
Paredzēts, ka maršrutā "Saldus-Brocēni" divos reisos ar pienākšanas laikiem galapunktā plkst. 17.38 un plkst. 17.49 autobuss neapstāsies pieturās "Priede" un "Zaļā iela" abos virzienos, autobusi kursēs līdz pieturai "Brocēnu centrs".
Sešos reisos abos maršrutos, kuriem laikā starp plkst. 17.25 un 18.35 ir apstāšanās pieturā "Brocēnu centrs", pietura pārcelta uz laukumu pie Brocēnu Tūrisma informācijas punkta, kur atrodas "Latvijas pasta" filiāle.
Saldū būs ietekmēts viens reiss - maršruta nr. 6770 "Autoosta-Draudzība" reiss plkst. 19.40 no "Autoosta (pie Saldus autoostas)". Autobuss tajā varētu izbraukt nedaudz vēlāk, tad brauks pa Lielo ielu, kas būs pieejama sabiedriskajam transportam pēc plkst. 19.50.
Rēzeknē un Gulbenē pieturas nebūs ietekmētas, bet var aizkavēties daži reisi, it īpaši Rēzeknē, kur gājiena dēļ no plkst. 18 līdz plkst. 18.30 būs ierobežota piekļuve Rēzeknes autoostai.
Lāčplēša dienas pasākumos reģionālajiem autobusiem minētajos reisos galvenokārt paredzēti apvedceļi, pasažieri tiek aicināti būt pacietīgi un rēķināties ar nelielu kavēšanos reisu izpildē.