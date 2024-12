Markus Riva varēja nebūt Markus Riva! Mūziķis atklāj, kādus vēl pseidonīmus apsvēra

Pirms izvēlēties skatuves vārdu, Markus Riva un viņa producente Jana Key izveidoja sarakstu ar 20-30 pseidonīmiem. Viens no tiem bija "Miko", kas atvasināts no viņa īstā vārda Miķelis un šķita ļoti skandināvisks. Tāpat tik apsvērts Misha Melon. “Markus Riva izrādījās visīstākais un labskanīgākais, un ar to dzīvojam,” saka mākslinieks.