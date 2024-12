Esmu uz nelielas antidepresantu devas katru dienu, atzīst Inga Grencberga

Inga atzina, ka viņai radies iespaids, ko reiz dzirdējusi no kāda aktiera – ķermenis kļūst izsmelts no pastāvīgas ārējās “avatāra” apkalpošanas. Lai gan viņas ārējā dzīve bija piepildīta ar skaistiem un veiksmīgiem notikumiem, viņa iekšēji bija pilnīgi iztukšota. "Es nesūdzos par to, kas notika ārēji, jo tas patiešām bija skaisti, taču iekšienē jutos ārkārtīgi nogurusi," viņa dalījās.