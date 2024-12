Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - spriedze vilcienā, franču komēdija un Muminu piedzīvojumi

Un nu draugi pievēršas vides aktīvistiem – bet ne politiskas pārliecības dēļ. To draugi dara tāpēc, ka viņus vilina solījumi par bezmaksas pārtiku un alu! “Mūsdienu patērētājsabiedrībā parādnieku nekļūst mazāk, un jebkuri parādi rada vardarbību, noslēgšanos, kaunu vai vientulību. Un šie divi mūsu varoņi ir pavisam vieni. Nav tālu no bezpajumtnieku statusa. Un viņiem šķiet, ka vairs nav, ko zaudēt, tāpēc viņi ir gatavi jelkādiem eksperimentiem,” saka filmas veidotāji. “Galu galā viņi ir ciniķi, kas grib tikt pie naudas, un no tā rodas komēdija.”