Latvijas animācijas filmas "Straume" uzvaras gājiens turpinās - tā iegūst prestižo Ņujorkas kritiķu balvu

Filmas panākumus ASV raksturo arī plaša kritiķu atzinība. Kino atsauksmju portālā "Rotten Tomatoes" filmai ir 97 procenti pozitīvu vērtējumu. Laikraksta "The New York Times" kritiķis Kallums Māršs filmai piešķīris prestižo Kritiķa izvēles marķējumu, dēvējot to par “episku piedzīvojumu” un atzīst, ka filma viņu dziļi aizkustinājusi. Ņujorkas publiskajā radio kritiķis Bobs Mondello filmu nosauc par “vienu no labākajām animācijām pēdējo gadu laikā”. "Los Angeles Times" filmu dēvē par “animētu triumfu”, turklāt salīdzina "Straumi" ar izcilākajiem režisoru Stīvena Spīlberga un Džeimsa Kamerona darbiem. Vairāki no pasaulē pazīstamākajiem kino un preses izdevumiem filmai "Straume" piešķīruši maksimālo iespējamo vērtējumu zvaigžņu vai punktu izteiksmē.