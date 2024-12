FOTO: izcilais aktieris Šons Penns izgājis sabiedrībā ar savu 34 gadus jaunāko draudzeni

Šons Penns 22. jūnijā intervijā medijam "The New York Times" atklāja, ka "viņam bija nepieciesams ilgs laiks, lai pārdzīvotu šķiršanos no bijušās sievas Robinas Raitas un izveidotu ar viņu draudzīgas attiecības". Pāris šķīrās nevis nesaskaņu dēļ, bet gan tāpēc, ka abiem bija atšķirīgi uzskati par to, kā audzināt bērnus. „Tagad es esmu brīvs. Ja es stāšos ar kādu attiecībās, es joprojām būšu brīvs. Es domāju, ka vairs attiecību dēļ vairs nepiedzīvošu tik lielus sirdēstus."