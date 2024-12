Latvieši izvēlas pašmāju saturu: "Go3" skatītāko TOP 10 dominē vietējie šovi un seriāli

Vēl starp populārākajām pašmāju filmām, seriāliem un realitātes šoviem ierindojušies “Pastkarte no Romas”, “Ekstāze”, “Pansija pilī” un “Amors”. Savukārt populārākās ārzemju filmas 2024. gadā ir “Ātrs un bez žēlastības 10” (Fast X), “Super Mario Brāļi: Filma” (Super Mario Bros. Movie) un “Runcis zābakos. Pēdējā vēlēšanās” (Puss in Boots: The Last Wish).