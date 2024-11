No šodienas "Netflix" Latvijā pieejams kopā ar Go3...

Skatītājiem drīzumā būs iespēja redzēt arī gaidāmās "Netflix" pirmizrādes, piemēram, fantāzijas piedzīvojumu animācijas filmu “Spellbound” (no 22. novembra), sešu sēriju seriālu “Senna”, kas vēsta par leģendārā F1 braucēja Airtona Sennas sacīkšu karjeru un personīgo dzīvi (no 29. novembra), kā arī Gabriela Garsijas Markesa romāna “Simts vientulības gadu” ekranizāciju (no 11. decembra).