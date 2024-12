Rona lomas atveidotājs filmā "Harijs Poters" Ruperts Grints izrādās nav samaksājis nodokļus

Grints zaudēja tiesas prāvu pret Apvienotās Karalistes Ienākumu un muitas dienestu 2019. gadā. Viņam tika piespriests samaksāt nepieciešamo summu pēc izmeklēšanas par viņa ienākumu deklarāciju par periodu no 2011. līdz 2012. gadam. Grints bija saņēmis 4,5 miljonus mārciņu (aptuveni 5 300 353,36 eiro) no uzņēmuma, kas pārvaldīja viņa biznesa lietas, kā “atlīdzību par tiesībām, ierakstiem un nemateriālo vērtību”. Viņš apgalvoja, ka tas ir "kapitāla aktīvs", tādēļ par to būtu jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis.