Bijušais ministrs Jānis Reirs tagad ir kopā ar dziedātājas Lienes Šomases māsu

Sandra Šarlote ir vecākā meita no populārās vidzemnieku – Artas un Luda Šomasu – ģimenes. Viņas mamma ir Jērcēnu tautas nama folkloras kopas Mežābele vadītāja, vecākā māsa Liene Šomase ir dziedātāja, tāpat arī dzied jaunākā māsa Kristīne Šomase. Māsas Sandra Šarlote un Kristīne kopā darbojas digitālās drukas uzņēmumā SIA "DigiFix". Pirms tam daudzus gadus Sandra Šarlote bija SIA "Dardedze hologrāfija" pārdošanas direktore. Profesionāļu iecienītajā sociālajā platformā "LinkedIn" viņa sevi piesaka kā “poligrāfijas karalieni jeb Queen of Printing”. Šāds apzīmējums ir patiess, jo, kopš no dzimtā Valmieras novada pārcēlusies uz Rīgu, viņa izveidojusi spožu karjeru poligrāfijas nozarē. Plašāka sabiedrība gan neiepazina Sandru kā veiksmīgu uzņēmēju, bet gan kā Lienes Šomases māsu. Abas māsas savulaik apmeklēja saviesīgus pasākumus, koncertus, televīzijas šovus, kā arī Sandra atbalstīja Lienes albumu izdošanu un vēlāk arī jaunākās māsas Kristīnes muzikālās aktivitātes. Māsas bieži vien sabiedrībā iznākušas arī trijatā.